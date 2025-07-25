25.07.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-3-1-2-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
2
Печенин
22
Костанца
11
Сутормин
6
Бабкин
8
Хубулов
11
Рахманович
11
Раков
4-1-1-3-1
1
Лукьянов
19
Шнапцев
2
Александров
25
Карич
23
Кастильо
8
Майга
14
Тичич
17
Карапузов
88
Лесовой
27
Грулев
15
Боселли
5
Ороз
3
Солдатенков
3
Солдатенков
5
Ороз
8
Хубулов
7
Баньяц
7
Баньяц
8
Хубулов
11
Рахманович
26
Марин
26
Марин
11
Рахманович
11
Сутормин
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Раков
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Раков
19
Шнапцев
22
Каккоев
22
Каккоев
19
Шнапцев
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
77
Ивлев
27
Грулев
88
Лесовой
32
Весино
32
Весино
88
Лесовой
17
Карапузов
6
Олусегун
6
Олусегун
17
Карапузов
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
22
Офсайды
2
0
Количество передач
441
327
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»