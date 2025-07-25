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  • «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

«Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

25 июля 2025, 17:50
Крылья Советов
25.07.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
90+1' В. Раков 90+6' Ф. Костанца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
26
Химми Марин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
2
Печенин
22
Костанца
11
Сутормин
6
Бабкин
8
Хубулов
11
Рахманович
11
Раков
4-1-1-3-1
1
Лукьянов
19
Шнапцев
2
Александров
25
Карич
23
Кастильо
8
Майга
14
Тичич
17
Карапузов
88
Лесовой
27
Грулев
15
Боселли
5
Ороз
3
Солдатенков
3
Солдатенков
5
Ороз
8
Хубулов
7
Баньяц
7
Баньяц
8
Хубулов
11
Рахманович
26
Марин
26
Марин
11
Рахманович
11
Сутормин
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Раков
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Раков
19
Шнапцев
22
Каккоев
22
Каккоев
19
Шнапцев
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
77
Ивлев
27
Грулев
88
Лесовой
32
Весино
32
Весино
88
Лесовой
17
Карапузов
6
Олусегун
6
Олусегун
17
Карапузов
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
22
Офсайды
2
0
Количество передач
441
327
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Пари НН»

«Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Крылья Советов
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