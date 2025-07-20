20.07.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-3-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
4
Ибишев
75
Гандри
55
Тодорович
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
14
Талаль
11
Мансилья
13
Конате
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
55
Тодорович
81
Сидоров
81
Сидоров
55
Тодорович
75
Гандри
3
Шатара
3
Шатара
75
Гандри
7
Садулаев
70
Гаджиев
70
Гаджиев
7
Садулаев
14
Талаль
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
14
Талаль
11
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
11
Мансилья
8
Йочич
4
Нижегородов
4
Нижегородов
8
Йочич
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
70
Кабутов
19
Иванов
19
Иванов
70
Кабутов
99
Шабанхаджай
7
Юкич
7
Юкич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Рубин
1
7
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
19
Офсайды
2
2
Количество передач
476
252
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Рубина», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»