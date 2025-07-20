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  • «Ахмат» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Ахмат» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 19:20
Ахмат
20.07.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
24' Д. Шабанхаджай 51' В. Ходжа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4-1-3-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
4
Ибишев
75
Гандри
55
Тодорович
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
14
Талаль
11
Мансилья
13
Конате
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
55
Тодорович
81
Сидоров
81
Сидоров
55
Тодорович
75
Гандри
3
Шатара
3
Шатара
75
Гандри
7
Садулаев
70
Гаджиев
70
Гаджиев
7
Садулаев
14
Талаль
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
14
Талаль
11
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
11
Мансилья
8
Йочич
4
Нижегородов
4
Нижегородов
8
Йочич
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
70
Кабутов
19
Иванов
19
Иванов
70
Кабутов
99
Шабанхаджай
7
Юкич
7
Юкич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Рубин
1
7
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
19
Офсайды
2
2
Количество передач
476
252
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Рубина», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»

«Ахмат» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
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