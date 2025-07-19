19.07.2025, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
7
Мангаш
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
7
Солари
26
Хлусевич
26
Хлусевич
7
Солари
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
91
Заболотный
27
Дмитриев
27
Дмитриев
91
Заболотный
10
Маркиньос
9
Угальде
9
Угальде
10
Маркиньос
10
Хоссейннеджад
4
Шумахов
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
28
Сердеров
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Сердеров
17
Пальцев
19
Зинович
19
Зинович
17
Пальцев
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Давид Волк
ВР
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
3
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
16
Офсайды
4
0
Количество передач
462
262
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Махачкала, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»