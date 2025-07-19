Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 19:20
Спартак
19.07.2025, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
37' Маркиньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
4-2-3-1
98
Максименко
7
Мангаш
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
7
Солари
26
Хлусевич
26
Хлусевич
7
Солари
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
91
Заболотный
27
Дмитриев
27
Дмитриев
91
Заболотный
10
Маркиньос
9
Угальде
9
Угальде
10
Маркиньос
10
Хоссейннеджад
4
Шумахов
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
28
Сердеров
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Сердеров
17
Пальцев
19
Зинович
19
Зинович
17
Пальцев
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Давид Волк
ВР
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
3
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
16
Офсайды
4
0
Количество передач
462
262
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Махачкала, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+