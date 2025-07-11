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  • «Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2025

«Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2025

11 июля 2025, 17:50
Спартак
11.07.2025, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Родина
7' Д. Зорин 76' Х. Медина
34' А. Максименко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
7
Папе
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
3-1-3-3
98
Максименко
7
Мангаш
58
Кузнецов
97
Денисов
74
Гузиев
25
Пруцев
47
Зобнин
70
Высоченко
27
Дмитриев
28
Зорин
24
Массалыга
4-1-1-3-1
1
Айдаров
80
Бессмертный
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
77
Корян
23
Ушатов
9
Максименко
18
Абдусаламов
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
70
Высоченко
10
Маркиньос
10
Маркиньос
70
Высоченко
24
Массалыга
28
Медина
28
Медина
24
Массалыга
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
77
Корян
99
Андреев
99
Андреев
77
Корян
Остались в запасе
Спартак
Родина
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Спартак - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Родины», на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Родина»

«Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Родина Спартак
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