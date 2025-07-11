11.07.2025, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-3-3
98
Максименко
7
Мангаш
58
Кузнецов
97
Денисов
74
Гузиев
25
Пруцев
47
Зобнин
70
Высоченко
27
Дмитриев
28
Зорин
24
Массалыга
4-1-1-3-1
1
Айдаров
80
Бессмертный
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
77
Корян
23
Ушатов
9
Максименко
18
Абдусаламов
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
70
Высоченко
10
Маркиньос
10
Маркиньос
70
Высоченко
24
Массалыга
28
Медина
28
Медина
24
Массалыга
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
77
Корян
99
Андреев
99
Андреев
77
Корян
Остались в запасе
Спартак
Родина
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Спартак - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Родины», на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Родина»
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»