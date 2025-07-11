Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Родины», на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Родина»