Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Ахмат» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 18:20
Ахмат
31.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Урал
51' Г. Мелкадзе (П) 90+2' Д. Зорин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
4
Ибишев
3
Шатара
55
Тодорович
18
Камилов
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Садулаев
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-2-1-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Бегич
24
Филипенко
44
Малькевич
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
18
Камилов
28
Зорин
28
Зорин
18
Камилов
97
Ишков
14
Мосин
14
Мосин
97
Ишков
2
Бегич
46
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
14
Железнов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Железнов
6
Сунгатулин
20
Марков
20
Марков
6
Сунгатулин
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
77
Денис Щербицкий
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Ахмат - Урал
3
4
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
20
Офсайды
2
1
Количество передач
376
266
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
67
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Урала», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Урал»

«Ахмат» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
1
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+