31.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
4
Ибишев
3
Шатара
55
Тодорович
18
Камилов
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Садулаев
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-2-1-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Бегич
24
Филипенко
44
Малькевич
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
18
Камилов
28
Зорин
28
Зорин
18
Камилов
97
Ишков
14
Мосин
14
Мосин
97
Ишков
2
Бегич
46
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
14
Железнов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Железнов
6
Сунгатулин
20
Марков
20
Марков
6
Сунгатулин
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
77
Денис Щербицкий
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Ахмат - Урал
3
4
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
20
Офсайды
2
1
Количество передач
376
266
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
67
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Урала», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Урал»
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «VK-видео».
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»