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  • «Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

«Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

28 мая 2025, 15:50
Урал
28.05.2025, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ахмат
50' М. Секулич (П) 59' М. Секулич
21' Г. Мелкадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Мамин
44
Малькевич
24
Филипенко
2
Бегич
22
Бевеев
6
Сунгатулин
5
Егорычев
14
Железнов
37
Бондарев
97
Ишков
10
Секулич
3-2-3-1-1
1
Ульянов
95
Адамов
3
Шатара
4
Ибишев
55
Тодорович
3
Гогличидзе
11
Исмаэл
18
Камилов
7
Садулаев
28
Зорин
77
Мелкадзе
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
10
Секулич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
10
Секулич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
28
Зорин
14
Талаль
14
Талаль
28
Зорин
55
Тодорович
20
Самородов
20
Самородов
55
Тодорович
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Урал
Ахмат
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
7
Бернард Бериша
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
7
Бернард Бериша
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Ахмат
4
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
9
Офсайды
0
3
Количество передач
276
263
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ахмата», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ахмат»

«Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал
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