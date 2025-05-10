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  • «Динамо Мх» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Динамо Мх» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 15:50
Динамо Мх
10.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
37' Нино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит
31
Густаво Мантуан
ПЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
(К) ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
5
Табидзе
77
Сундуков
99
Алибеков
16
Мрезиг
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
6
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
4
Горшков
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
77
Сундуков
70
Гаджиев
70
Гаджиев
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
47
Глушков
28
Сердеров
28
Сердеров
47
Глушков
31
Мантуан
25
Эракович
25
Эракович
31
Мантуан
7
Соболев
28
Алип
28
Алип
7
Соболев
4
Горшков
14
Зделар
14
Зделар
4
Горшков
20
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
20
Педро
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
Остались в запасе
Динамо Мх
Зенит
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо Мх - Зенит
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
26
21
Офсайды
1
1
Количество передач
393
425
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Зенита», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Зенит»

«Динамо Мх» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
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