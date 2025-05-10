10.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
5
Табидзе
77
Сундуков
99
Алибеков
16
Мрезиг
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
6
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
4
Горшков
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
77
Сундуков
70
Гаджиев
70
Гаджиев
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
47
Глушков
28
Сердеров
28
Сердеров
47
Глушков
31
Мантуан
25
Эракович
25
Эракович
31
Мантуан
7
Соболев
28
Алип
28
Алип
7
Соболев
4
Горшков
14
Зделар
14
Зделар
4
Горшков
20
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
20
Педро
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
Остались в запасе
Динамо Мх
Зенит
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо Мх - Зенит
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
26
21
Офсайды
1
1
Количество передач
393
425
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Зенита», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»