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  • «Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 15:50
Астана
10.05.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Тобол
86' Ч. Жоффри
8' А. Эль-Мессауди 16' Н. Сигневич 37' Н. Сигневич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
77
Шомко
9
Жоффри
7
Эбонг
3-1-2-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
45
Миладинович
23
Эрланов
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
10
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
13
Жаксылык
13
Жаксылык
28
Камара
2
Бартолец
72
Басманов
72
Басманов
2
Бартолец
10
Томасов
81
Каримов
81
Каримов
10
Томасов
10
Чесноков
67
Калмырза
67
Калмырза
10
Чесноков
21
Жагоров
10
Галым
10
Галым
21
Жагоров
14
Сигневич
77
Энен
77
Энен
14
Сигневич
8
Тагыберген
17
Зуев
17
Зуев
8
Тагыберген
Остались в запасе
Астана
Тобол
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Астана - Тобол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Тобола», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Тобол»

«Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Первая лига Тобол Астана
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