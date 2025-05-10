10.05.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
77
Шомко
9
Жоффри
7
Эбонг
3-1-2-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
45
Миладинович
23
Эрланов
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
10
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
13
Жаксылык
13
Жаксылык
28
Камара
2
Бартолец
72
Басманов
72
Басманов
2
Бартолец
10
Томасов
81
Каримов
81
Каримов
10
Томасов
10
Чесноков
67
Калмырза
67
Калмырза
10
Чесноков
21
Жагоров
10
Галым
10
Галым
21
Жагоров
14
Сигневич
77
Энен
77
Энен
14
Сигневич
8
Тагыберген
17
Зуев
17
Зуев
8
Тагыберген
Остались в запасе
Астана
Тобол
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Астана - Тобол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Тобола», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»