19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча

Сегодня, 21:57

В Первой лиге Казахстана произошла трагедия.

Вингер «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер после приступа во время матча с «Экибастузом».

19-летнему воспитаннику «Кайрата» стало плохо в середине второго тайма – он упал на газон без видимых на то причин.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба «Хан Тенгри» Диаса Тулеу, выступающего в первой лиге Казахстана.

От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнeрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.

Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алма-Ату для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», – говорится в публикации КФФ в соцсетях.

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Первая лига Экибастуз Хан-Тенгри Тулеу Диас
