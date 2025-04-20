20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
20
Юрганов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
7
Моцпан
98
Ильин
79
Каштанов
3-3-4
1
Ятимов
67
Игнатов
55
Осипенко
3
Сако
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
69
Голенков
10
Щетинин
10
Комаров
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
16
Мертенс
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
16
Мертенс
13
Калинин
10
Альшин
10
Альшин
13
Калинин
88
Дзиов
19
Пуси
19
Пуси
88
Дзиов
1
Ятимов
71
Одоевский
71
Одоевский
1
Ятимов
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
69
Голенков
8
Миронов
8
Миронов
69
Голенков
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
Остались в запасе
Факел
Ростов
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Факел - Ростов
3
4
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
20
Офсайды
2
0
Количество передач
308
274
Сейвы
3
8
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ростова», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»