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  • «Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 12:50
Факел
20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
30' Е. Голенков 77' К. Кучаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
7
Никита Моцпан
АП
16
Дилан Мертенс
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
(К) ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Факел
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
54
Андрей Амосов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
20
Юрганов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
7
Моцпан
98
Ильин
79
Каштанов
3-3-4
1
Ятимов
67
Игнатов
55
Осипенко
3
Сако
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
69
Голенков
10
Щетинин
10
Комаров
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
16
Мертенс
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
16
Мертенс
13
Калинин
10
Альшин
10
Альшин
13
Калинин
88
Дзиов
19
Пуси
19
Пуси
88
Дзиов
1
Ятимов
71
Одоевский
71
Одоевский
1
Ятимов
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
69
Голенков
8
Миронов
8
Миронов
69
Голенков
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
Остались в запасе
Факел
Ростов
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Факел - Ростов
3
4
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
20
Офсайды
2
0
Количество передач
308
274
Сейвы
3
8
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
8
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ростова», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Ростов»

«Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Факел
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