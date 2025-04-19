19.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
4
Ибишев
75
Гандри
95
Адамов
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
11
Батчи
18
Газинский
18
Газинский
11
Батчи
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
55
Тодорович
8
Богосавац
8
Богосавац
55
Тодорович
20
Самородов
14
Талаль
14
Талаль
20
Самородов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
28
Зорин
9
Руис Диас
9
Руис Диас
28
Зорин
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
384
227
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»