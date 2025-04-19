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  • «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 18:20
Краснодар
19.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
40' Д. Кордоба 78' Э. Сперцян (П) 80' К. Ленини
52' Г. Мелкадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
4
Ибишев
75
Гандри
95
Адамов
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
11
Батчи
18
Газинский
18
Газинский
11
Батчи
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
55
Тодорович
8
Богосавац
8
Богосавац
55
Тодорович
20
Самородов
14
Талаль
14
Талаль
20
Самородов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
28
Зорин
9
Руис Диас
9
Руис Диас
28
Зорин
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
384
227
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Ахмат»

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
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