19.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-3-2-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
59
Погостнов
47
Годяев
71
Самошников
94
Тимофеев
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
11
Раков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Лукьянов
24
Гоцук
25
Карич
77
Агапов
2
Александров
5
Трошечкин
22
Каккоев
17
Карапузов
19
Ермаков
27
Грулев
15
Боселли
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
11
Раков
19
Севикян
19
Севикян
11
Раков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
47
Годяев
9
Сарвели
9
Сарвели
47
Годяев
77
Агапов
16
Крашевский
16
Крашевский
77
Агапов
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
5
Трошечкин
8
Майга
8
Майга
5
Трошечкин
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
14
Количество передач
549
192
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Пари НН», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»