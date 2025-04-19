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  • «Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 15:50
Локомотив
19.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
45+3' Д. Воробьев 56' С. Пиняев 90+6' А. Карпукас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
(К) АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
59
Погостнов
47
Годяев
71
Самошников
94
Тимофеев
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
11
Раков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Лукьянов
24
Гоцук
25
Карич
77
Агапов
2
Александров
5
Трошечкин
22
Каккоев
17
Карапузов
19
Ермаков
27
Грулев
15
Боселли
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
11
Раков
19
Севикян
19
Севикян
11
Раков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
47
Годяев
9
Сарвели
9
Сарвели
47
Годяев
77
Агапов
16
Крашевский
16
Крашевский
77
Агапов
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
5
Трошечкин
8
Майга
8
Майга
5
Трошечкин
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
14
Количество передач
549
192
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Пари НН», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»

«Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив
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