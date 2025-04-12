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  • «Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 13:20
Нижний Новгород
12.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
59' А. Трошечкин
71' Я. Гладышев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-4-3
1
Лукьянов
2
Александров
25
Карич
77
Агапов
24
Гоцук
5
Трошечкин
22
Каккоев
15
Эктов
27
Грулев
19
Ермаков
15
Боселли
3-2-1-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
14
Даса
50
Кутицкий
30
Александров
10
Бителло
15
Карраскаль
52
Смелов
11
Гомес
49
Маухуб
77
Агапов
16
Крашевский
16
Крашевский
77
Агапов
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
27
Грулев
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Грулев
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
30
Александров
24
Чавес
24
Чавес
30
Александров
15
Карраскаль
74
Фомин
74
Фомин
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
52
Смелов
13
Нгамале
13
Нгамале
52
Смелов
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
1
3
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
20
15
Офсайды
1
1
Количество передач
217
543
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Динамо»

«Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Нижний Новгород
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