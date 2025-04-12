12.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-4-3
1
Лукьянов
2
Александров
25
Карич
77
Агапов
24
Гоцук
5
Трошечкин
22
Каккоев
15
Эктов
27
Грулев
19
Ермаков
15
Боселли
3-2-1-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
14
Даса
50
Кутицкий
30
Александров
10
Бителло
15
Карраскаль
52
Смелов
11
Гомес
49
Маухуб
77
Агапов
16
Крашевский
16
Крашевский
77
Агапов
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
27
Грулев
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Грулев
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
30
Александров
24
Чавес
24
Чавес
30
Александров
15
Карраскаль
74
Фомин
74
Фомин
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
52
Смелов
13
Нгамале
13
Нгамале
52
Смелов
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
1
3
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
20
15
Офсайды
1
1
Количество передач
217
543
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»