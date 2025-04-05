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  • «Факел» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Факел» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 14:05
Факел
05.04.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Факел
62
Vladislav Kalinichev
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
10
Альшин
11
Ломовицкий
79
Каштанов
98
Ильин
4-4-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
14
Талаль
7
Садулаев
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
10
Альшин
13
Калинин
13
Калинин
10
Альшин
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
23
Якимов
16
Мертенс
16
Мертенс
23
Якимов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
20
Самородов
28
Зорин
28
Зорин
20
Самородов
14
Талаль
7
Бериша
7
Бериша
14
Талаль
Остались в запасе
Факел
Ахмат
62
Vladislav Kalinichev
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
201
312
Сейвы
2
0
Точность передач %
58
72
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ахмата», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Ахмат»

Факел – Ахмат: смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Факел
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