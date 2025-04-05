Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
10
Альшин
11
Ломовицкий
79
Каштанов
98
Ильин
4-4-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
14
Талаль
7
Садулаев
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
10
Альшин
13
Калинин
13
Калинин
10
Альшин
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
23
Якимов
16
Мертенс
16
Мертенс
23
Якимов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
20
Самородов
28
Зорин
28
Зорин
20
Самородов
14
Талаль
7
Бериша
7
Бериша
14
Талаль
Остались в запасе
Факел
Ахмат
62
Vladislav Kalinichev
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
201
312
Сейвы
2
0
Точность передач %
58
72
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ахмата», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»