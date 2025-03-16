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Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар»