16.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
11
Сутормин
18
Кучаев
21
Шанталий
10
Комаров
27
Комличенко
69
Голенков
9
Мохеби
4-2-2-2
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
9
Кордоба
6
Олусегун
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
7
Роналдо
18
Кучаев
6
Олусегун
20
Гонсалес
20
Гонсалес
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
3
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
2
Нарушения
19
15
Офсайды
1
3
Количество передач
304
371
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»