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  • «Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 15:50
Ростов
16.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
78' М. Давид Кобнан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
11
Сутормин
18
Кучаев
21
Шанталий
10
Комаров
27
Комличенко
69
Голенков
9
Мохеби
4-2-2-2
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
9
Кордоба
6
Олусегун
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
7
Роналдо
18
Кучаев
6
Олусегун
20
Гонсалес
20
Гонсалес
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
3
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
2
Нарушения
19
15
Офсайды
1
3
Количество передач
304
371
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Краснодар»

«Ростов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
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