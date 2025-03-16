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  • «Рубин» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Рубин» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 14:05
Рубин
16.03.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
72' А. Зотов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
(К) ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
(К) ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-2-2-2
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Вуячич
51
Рожков
96
Васильев
22
Ходжа
23
Безруков
19
Иванов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
3-2-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
25
Карич
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
19
Иванов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Иванов
96
Васильев
21
Зотов
21
Зотов
96
Васильев
90
Чуни
23
Вада
23
Вада
90
Чуни
15
Эктов
23
Кастильо
23
Кастильо
15
Эктов
90
Кокшаров
24
Гоцук
24
Гоцук
90
Кокшаров
27
Грулев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
27
Грулев
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
78
Калинский
32
Весино
32
Весино
78
Калинский
Остались в запасе
Рубин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - Нижний Новгород
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
336
423
Сейвы
7
3
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Пари НН», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Пари НН»

«Рубин» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Рубин
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