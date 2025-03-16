16.03.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-2-2-2
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Вуячич
51
Рожков
96
Васильев
22
Ходжа
23
Безруков
19
Иванов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
3-2-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
25
Карич
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
19
Иванов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Иванов
96
Васильев
21
Зотов
21
Зотов
96
Васильев
90
Чуни
23
Вада
23
Вада
90
Чуни
15
Эктов
23
Кастильо
23
Кастильо
15
Эктов
90
Кокшаров
24
Гоцук
24
Гоцук
90
Кокшаров
27
Грулев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
27
Грулев
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
78
Калинский
32
Весино
32
Весино
78
Калинский
Остались в запасе
Рубин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - Нижний Новгород
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
336
423
Сейвы
7
3
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Пари НН», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»