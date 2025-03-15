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  • «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 18:20
Локомотив
15.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
38' Д. Воробьев 76' А. Сильянов
45' А. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
(К) ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
(К) ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
38
Станислав Топинка
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-3-3-1
22
Лантратов
47
Годяев
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
94
Тимофеев
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
19
Севикян
10
Воробьев
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Касерес
14
Даса
6
Фернандес
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
11
Гомес
91
Гладышев
19
Севикян
71
Тикнизян
71
Тикнизян
19
Севикян
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
24
Чавес
13
Нгамале
13
Нгамале
24
Чавес
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
15
Офсайды
0
3
Количество передач
365
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Динамо»

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
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