15.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-3-3-1
22
Лантратов
47
Годяев
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
94
Тимофеев
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
19
Севикян
10
Воробьев
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Касерес
14
Даса
6
Фернандес
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
11
Гомес
91
Гладышев
19
Севикян
71
Тикнизян
71
Тикнизян
19
Севикян
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
24
Чавес
13
Нгамале
13
Нгамале
24
Чавес
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
15
Офсайды
0
3
Количество передач
365
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»