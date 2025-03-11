11.03.2025, вторник, 20:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
1
Ульянов
40
Уциев
2
Жиров
3
Шатара
3
Гогличидзе
24
Диванович
7
Садулаев
18
Камилов
11
Луна Диале
59
Харин
9
Руис Диас
15
Оласа
20
Гонсалес
20
Гонсалес
15
Оласа
6
Ленини
18
Козлов
18
Козлов
6
Ленини
99
Кобнан
90
Смолов
90
Смолов
99
Кобнан
18
Камилов
8
Богосавац
8
Богосавац
18
Камилов
11
Луна Диале
28
Зорин
28
Зорин
11
Луна Диале
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
72
Яхья Магомедов
ВР
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Даниил Турищев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Даниил Турищев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»