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  • «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 18:50
Краснодар
11.03.2025, вторник, 20:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Ахмат
56' Д. Кордоба
66' Б. Бериша 72' Б. Бериша (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
66
Даниил Турищев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
1
Ульянов
40
Уциев
2
Жиров
3
Шатара
3
Гогличидзе
24
Диванович
7
Садулаев
18
Камилов
11
Луна Диале
59
Харин
9
Руис Диас
15
Оласа
20
Гонсалес
20
Гонсалес
15
Оласа
6
Ленини
18
Козлов
18
Козлов
6
Ленини
99
Кобнан
90
Смолов
90
Смолов
99
Кобнан
18
Камилов
8
Богосавац
8
Богосавац
18
Камилов
11
Луна Диале
28
Зорин
28
Зорин
11
Луна Диале
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
72
Яхья Магомедов
ВР
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Даниил Турищев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Даниил Турищев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Краснодар
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