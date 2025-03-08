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  • «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 10:50
Оренбург
08.03.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
28' Б. Мансилья
22' М. Осипенко 70' Н. Комличенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Оренбург
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
3-2-3-2
99
Сысуев
27
Прохин
4
Хотулев
5
Татаев
88
Караташ
12
Малых
11
Мансилья
8
Башич
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
26
Марин
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
11
Сутормин
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Комаров
26
Марин
31
Зотов
31
Зотов
26
Марин
12
Малых
8
Коваленко
8
Коваленко
12
Малых
20
Рыбчинский
5
Михайлов
5
Михайлов
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
8
Башич
9
Савельев
9
Савельев
8
Башич
10
Комаров
3
Сако
3
Сако
10
Комаров
27
Комличенко
19
Байрамян
19
Байрамян
27
Комличенко
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Оренбург - Ростов
5
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
19
14
Офсайды
3
1
Количество передач
380
320
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Ростов»

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
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