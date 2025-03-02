02.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
21
Шанталий
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
9
Мохеби
10
Комаров
4-2-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
40
Вахания
3
Сако
3
Сако
40
Вахания
21
Шанталий
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Шанталий
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
11
Гомес
10
Бителло
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Ростов
Динамо
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Динамо
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
7
7
Количество передач
327
323
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»