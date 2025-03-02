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  • «Ростов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Ростов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 18:20
Ростов
02.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
83' М. Мохеби
77' Д. Фомин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
21
Шанталий
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
9
Мохеби
10
Комаров
4-2-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
40
Вахания
3
Сако
3
Сако
40
Вахания
21
Шанталий
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Шанталий
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
11
Гомес
10
Бителло
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Ростов
Динамо
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Динамо
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
7
7
Количество передач
327
323
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Динамо»

«Ростов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
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