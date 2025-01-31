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  • ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

31 января 2025, 18:30
ЦСКА
31.01.2025, пятница, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 2, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
75' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
23
Абдулкадыров
78
Дивеев
12
Келлвен
14
Зделар
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
23
Гуарирапа
4-1-3-2
71
Одоевский
39
Радченко
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
10
Комаров
10
Щетинин
9
Мохеби
27
Комличенко
7
Роналдо
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
23
Абдулкадыров
4
Роша
4
Роша
23
Абдулкадыров
78
Дивеев
90
Лукин
90
Лукин
78
Дивеев
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
10
Обляков
16
Мухин
16
Мухин
10
Обляков
14
Зделар
8
Бистрович
8
Бистрович
14
Зделар
11
Файзуллаев
31
Кисляк
31
Кисляк
11
Файзуллаев
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
23
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
39
Радченко
16
Поярков
16
Поярков
39
Радченко
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
55
Осипенко
59
Бабакин
59
Бабакин
55
Осипенко
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
9
Мохеби
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Мохеби
10
Щетинин
69
Колтаков
69
Колтаков
10
Щетинин
15
Глебов
21
Шанталий
21
Шанталий
15
Глебов
10
Комаров
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Комаров
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
45
Данила Боков
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 1-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Ростов ЦСКА
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