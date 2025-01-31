Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 1-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»