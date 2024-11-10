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    • «Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    «Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    Спартак
    10.11.2024, воскресенье, 15:15
    Россия. Премьер-лига, 15 тур
    4 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Акрон
    28' Т. Бонгонда
    58' М. Угальде
    63' Т. Бонгонда
    73' М. Угальде
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    35
    Кристофер Мартинс
    ОП
    18
    Наиль Умяров
    ОП
    8
    Маркиньос
    ЦП
    5
    Эсекьель Барко
    АП
    77
    Тео Бонгонда
    ПВ
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    Главный тренер
    Деян Станкович
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    4
    Пауло Витор
    ЦЗ
    26
    Родригу Эсковаль
    ЦЗ
    77
    Константин Савичев
    ПЗ
    21
    Роберто Фернандес
    ЛП
    5
    Алекса Джурасович
    ОП
    15
    Стефан Лончар
    ОП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    14
    Владимир Хубулов
    ЛВ
    11
    Беншимоль
    ЦФ
    24
    Артем Дзюба
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Спартак
    16
    Александр Довбня
    ВР
    57
    Александр Селихов
    ВР
    29
    Рикарду Мангаш
    ЛЗ
    14
    Миенти Абена
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    28
    Даниил Зорин
    АП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    11
    Шамар Николсон
    ЦФ
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    Акрон
    78
    Александр Васютин
    ВР
    23
    Боян Димоски
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    25
    Шерзод Эсанов
    ЦП
    20
    Артур Галоян
    АП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    13
    Мавис Чибота
    ЛВ
    17
    Солтмурад Бакаев
    ПВ
    7
    Кирилл Данилин
    ПВ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    4-2-1-2-1
    98
    Максименко
    2
    Рябчук
    6
    Бабич
    4
    Дуарте
    97
    Денисов
    35
    Мартинс
    18
    Умяров
    8
    Маркиньос
    5
    Барко
    77
    Бонгонда
    9
    Угальде
    3-2-1-2-2
    1
    Волков
    77
    Савичев
    26
    Эсковаль
    4
    Витор
    5
    Джурасович
    15
    Лончар
    21
    Фернандес
    6
    Кузьмин
    14
    Хубулов
    24
    Дзюба
    11
    Беншимоль
    35
    Мартинс
    29
    Мангаш
    29
    Мангаш
    35
    Мартинс
    8
    Маркиньос
    25
    Пруцев
    25
    Пруцев
    8
    Маркиньос
    5
    Барко
    28
    Зорин
    28
    Зорин
    5
    Барко
    77
    Бонгонда
    19
    Медина
    19
    Медина
    77
    Бонгонда
    9
    Угальде
    11
    Николсон
    11
    Николсон
    9
    Угальде
    6
    Кузьмин
    20
    Галоян
    20
    Галоян
    6
    Кузьмин
    77
    Савичев
    71
    Пестряков
    71
    Пестряков
    77
    Савичев
    11
    Беншимоль
    17
    Бакаев
    17
    Бакаев
    11
    Беншимоль
    14
    Хубулов
    7
    Данилин
    7
    Данилин
    14
    Хубулов
    24
    Дзюба
    99
    Тимошенко
    99
    Тимошенко
    24
    Дзюба
    Остались в запасе
    Спартак
    Акрон
    16
    Александр Довбня
    ВР
    57
    Александр Селихов
    ВР
    14
    Миенти Абена
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    Главный тренер
    Деян Станкович
    78
    Александр Васютин
    ВР
    23
    Боян Димоски
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    25
    Шерзод Эсанов
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    13
    Мавис Чибота
    ЛВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Остались в запасе
    16
    Александр Довбня
    ВР
    57
    Александр Селихов
    ВР
    14
    Миенти Абена
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    Остались в запасе
    78
    Александр Васютин
    ВР
    23
    Боян Димоски
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    25
    Шерзод Эсанов
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    13
    Мавис Чибота
    ЛВ
    Главный тренер
    Деян Станкович
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Статистика матча Спартак - Акрон
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    23
    4
    Удары в створ
    10
    0
    Владение мячом %
    74
    26
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    7
    2
    Нарушения
    6
    12
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    690
    237
    Сейвы
    0
    6
    Точность передач %
    89
    64
    Удары мимо ворот
    8
    2
    Блокированные удары
    5
    2
    Удары из пределов штрафной
    15
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Акрона», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 15:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Акрон»

    «Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 14:05
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