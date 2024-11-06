06.11.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-1-3-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
51
Рожков
7
Рахмоналиев
23
Вада
88
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
90
Чуни
3-3-2-2
49
Тороп
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
27
Мойзес
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
90
Чуни
22
Ходжа
22
Ходжа
90
Чуни
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
23
Вада
19
Даку
19
Даку
23
Вада
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
14
Зделар
15
Пьянич
15
Пьянич
14
Зделар
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»