Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 17:20
Рубин
06.11.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
51
Рожков
7
Рахмоналиев
23
Вада
88
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
90
Чуни
3-3-2-2
49
Тороп
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
27
Мойзес
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
90
Чуни
22
Ходжа
22
Ходжа
90
Чуни
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
23
Вада
19
Даку
19
Даку
23
Вада
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
14
Зделар
15
Пьянич
15
Пьянич
14
Зделар
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА

«Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+