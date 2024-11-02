02.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
77
Мостовой
7
Соболев
32
Гонду
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
3
Кирш
16
Мрезиг
17
Джапо
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
20
Педро
15
Караваев
15
Караваев
20
Педро
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
77
Сундуков
9
Магомедов
9
Магомедов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
557
217
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо» Мх, 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»