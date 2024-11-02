Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Зенит» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 16:50
Зенит
02.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
12' Нино 15' Л. Гонду
61' С. Кагермазов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
77
Мостовой
7
Соболев
32
Гонду
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
3
Кирш
16
Мрезиг
17
Джапо
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
20
Педро
15
Караваев
15
Караваев
20
Педро
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
77
Сундуков
9
Магомедов
9
Магомедов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
557
217
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо» Мх, 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Мх

«Зенит» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+