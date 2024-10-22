Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»