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  • ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 19:35
ЦСКА
22.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
34' С. Койта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Тороп
78
Дивеев
77
Агапов
90
Лукин
27
Мойзес
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-2-1-2
88
Шелия
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
27
Камило
0
Швец
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
20
Самородов
8
Бистрович
14
Зделар
14
Зделар
8
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
31
Кисляк
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Обляков
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
14
Талаль
2
Жиров
2
Жиров
14
Талаль
20
Самородов
55
Тодорович
55
Тодорович
20
Самородов
27
Камило
18
Камилов
18
Камилов
27
Камило
75
Гандри
47
Уткин
47
Уткин
75
Гандри
11
Луна Диале
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Луна Диале
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат ЦСКА
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