22.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-2-1-2
49
Тороп
78
Дивеев
77
Агапов
90
Лукин
27
Мойзес
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-2-1-2
88
Шелия
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
27
Камило
0
Швец
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
20
Самородов
8
Бистрович
14
Зделар
14
Зделар
8
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
31
Кисляк
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Обляков
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
14
Талаль
2
Жиров
2
Жиров
14
Талаль
20
Самородов
55
Тодорович
55
Тодорович
20
Самородов
27
Камило
18
Камилов
18
Камилов
27
Камило
75
Гандри
47
Уткин
47
Уткин
75
Гандри
11
Луна Диале
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Луна Диале
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»