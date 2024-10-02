02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
3-1-5-1
1
Опарин
36
Ловат
75
Гандри
4
Ибишев
24
Диванович
0
Швец
47
Уткин
11
Исмаэл
14
Талаль
18
Камилов
10
Ковачев
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
31
Кайо
21
Арутюнян
15
Оласа
15
Кастаньо
99
Кобнан
18
Козлов
88
Кривцов
6
Олусегун
90
Смолов
18
Камилов
2
Жиров
2
Жиров
18
Камилов
75
Гандри
3
Шатара
3
Шатара
75
Гандри
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
15
Оласа
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Оласа
18
Козлов
27
Са
27
Са
18
Козлов
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
72
Яхья Магомедов
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Краснодар», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»