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  • «Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:05
Ахмат
02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
19' Н. Гандри 45+4' С. Ковачев 82' А. Талаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-1-5-1
1
Опарин
36
Ловат
75
Гандри
4
Ибишев
24
Диванович
0
Швец
47
Уткин
11
Исмаэл
14
Талаль
18
Камилов
10
Ковачев
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
31
Кайо
21
Арутюнян
15
Оласа
15
Кастаньо
99
Кобнан
18
Козлов
88
Кривцов
6
Олусегун
90
Смолов
18
Камилов
2
Жиров
2
Жиров
18
Камилов
75
Гандри
3
Шатара
3
Шатара
75
Гандри
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
15
Оласа
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Оласа
18
Козлов
27
Са
27
Са
18
Козлов
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
72
Яхья Магомедов
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Краснодар», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Ахмат
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