Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 12:50
ЦСКА
28.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
19' А. Файзуллаев 42' Келлвен 50' Д. Тодорович (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4-1-2-1-2
88
Шелия
95
Адамов
3
Шатара
2
Жиров
55
Тодорович
27
Камило
7
Садулаев
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
23
Гуарирапа
14
Зделар
14
Зделар
23
Гуарирапа
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
11
Луна Диале
47
Уткин
47
Уткин
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
20
Самородов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
27
Кардосо
10
Ковачев
10
Ковачев
27
Кардосо
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
507
393
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+