28.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4-1-2-1-2
88
Шелия
95
Адамов
3
Шатара
2
Жиров
55
Тодорович
27
Камило
7
Садулаев
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
23
Гуарирапа
14
Зделар
14
Зделар
23
Гуарирапа
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
11
Луна Диале
47
Уткин
47
Уткин
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
20
Самородов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
27
Кардосо
10
Ковачев
10
Ковачев
27
Кардосо
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
507
393
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»