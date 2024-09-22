Составы команд
Химки
Химки
4-3-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
25
Филин
30
Гогуа
72
Фернандес
80
Хосонов
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
26
Марин
8
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
7
Бакаев
26
Анджелкович
26
Анджелкович
7
Бакаев
14
Корредера
55
Капленко
55
Капленко
14
Корредера
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
8
Панченко
8
Панченко
32
Вера
8
Башич
29
Муро
29
Муро
8
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
8
Коваленко
Остались в запасе
Химки
Оренбург
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Химки - Оренбург
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
267
476
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Оренбурга», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»