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  • «Химки» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Химки» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 13:05
Химки
22.09.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-3-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
25
Филин
30
Гогуа
72
Фернандес
80
Хосонов
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
26
Марин
8
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
7
Бакаев
26
Анджелкович
26
Анджелкович
7
Бакаев
14
Корредера
55
Капленко
55
Капленко
14
Корредера
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
8
Панченко
8
Панченко
32
Вера
8
Башич
29
Муро
29
Муро
8
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
8
Коваленко
Остались в запасе
Химки
Оренбург
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Химки - Оренбург
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
267
476
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Оренбурга», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Оренбург»

«Химки» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Химки
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