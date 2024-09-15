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  • «Динамо» Мх – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Динамо» Мх – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 17:50
Динамо Мх
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
36' Р. Литвинов (АГ)
20' М. Угальде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
70
Гаджиев
25
Агаларов
4-1-3-2
98
Максименко
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
28
Медина
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
10
Бонгонда
70
Гаджиев
17
Джапо
17
Джапо
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
72
Сандрачук
28
Сердеров
28
Сердеров
72
Сандрачук
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
14
Абена
14
Абена
26
Хлусевич
28
Медина
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Медина
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
272
514
Сейвы
0
2
Точность передач %
58
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Спартака», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Спартак»

Динамо Мх-Спартак смотреть онлайн бесплатно

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мх
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