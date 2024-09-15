15.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
70
Гаджиев
25
Агаларов
4-1-3-2
98
Максименко
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
28
Медина
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
10
Бонгонда
70
Гаджиев
17
Джапо
17
Джапо
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
72
Сандрачук
28
Сердеров
28
Сердеров
72
Сандрачук
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
14
Абена
14
Абена
26
Хлусевич
28
Медина
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Медина
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
272
514
Сейвы
0
2
Точность передач %
58
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Спартака», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»