25.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
15
Глебов
5
Саравия
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
27
Комличенко
93
Карпукас
94
Тимофеев
94
Тимофеев
93
Карпукас
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
10
Офсайды
8
2
Количество передач
337
497
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»