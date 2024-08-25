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  • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 18:50
Локомотив
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
10' А. Батраков 37' И. Самошников 46' Н. Тикнизян
13' Роналдо 90+6' Роналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
15
Глебов
5
Саравия
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
27
Комличенко
93
Карпукас
94
Тимофеев
94
Тимофеев
93
Карпукас
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
10
Офсайды
8
2
Количество передач
337
497
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Локомотив-Ростов смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
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