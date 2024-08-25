25.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-2-2-1
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
30
Стаматов
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
73
Шитов
19
Олейников
19
Олейников
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Гарре
7
Гарре
10
Цыпченко
27
Магкеев
3
Глущенков
3
Глущенков
27
Магкеев
15
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
15
Боселли
14
Тичич
80
Царукян
80
Царукян
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
9
Ожегович
11
Зе Турбо
19
Ермаков
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
19
Ермаков
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
16
Офсайды
2
0
Количество передач
490
296
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»