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  • «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 13:50
Крылья Советов
25.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
71' Т. Галдамес 76' Т. Галдамес 90' Ф. Орозко
57' Х. Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К) ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-2-2-1
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
30
Стаматов
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
73
Шитов
19
Олейников
19
Олейников
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Гарре
7
Гарре
10
Цыпченко
27
Магкеев
3
Глущенков
3
Глущенков
27
Магкеев
15
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
15
Боселли
14
Тичич
80
Царукян
80
Царукян
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
9
Ожегович
11
Зе Турбо
19
Ермаков
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
19
Ермаков
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
16
Офсайды
2
0
Количество передач
490
296
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Пари НН», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Пари НН»

«Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Крылья Советов
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