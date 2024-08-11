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Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Факел», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.