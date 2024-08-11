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  • «Крылья Советов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Крылья Советов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 16:20
Крылья Советов
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Факел
75' Ф. Костанца 78' Ф. Орозко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
71
Мастерной
33
Квеквескири
88
Щетинин
13
Калинин
10
Альшин
16
Мертенс
98
Ильин
15
Рассказов
2
Печенин
2
Печенин
15
Рассказов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
19
Орозко
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
72
Сенхаджи
20
Юрганов
20
Юрганов
72
Сенхаджи
71
Мастерной
77
Ивлев
77
Ивлев
71
Мастерной
98
Ильин
7
Моцпан
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
11
Браими
11
Браими
16
Мертенс
13
Калинин
14
Аппаев
14
Аппаев
13
Калинин
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Факел
2
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
444
264
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Факел», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Факел»

«Крылья Советов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Крылья Советов
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