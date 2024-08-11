11.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
71
Мастерной
33
Квеквескири
88
Щетинин
13
Калинин
10
Альшин
16
Мертенс
98
Ильин
15
Рассказов
2
Печенин
2
Печенин
15
Рассказов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
19
Орозко
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
72
Сенхаджи
20
Юрганов
20
Юрганов
72
Сенхаджи
71
Мастерной
77
Ивлев
77
Ивлев
71
Мастерной
98
Ильин
7
Моцпан
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
11
Браими
11
Браими
16
Мертенс
13
Калинин
14
Аппаев
14
Аппаев
13
Калинин
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Факел
2
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
444
264
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Факел», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»