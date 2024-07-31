31.07.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Зорин
77
Зиньковский
28
Медина
9
Угальде
3-3-1-2-1
31
Лещук
80
Бессмертный
18
Лепский
7
Скопинцев
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
70
Тюкавин
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
28
Зорин
39
Маслов
39
Маслов
28
Зорин
77
Зиньковский
5
Барко
5
Барко
77
Зиньковский
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Угальде
18
Лепский
5
Майсторович
5
Майсторович
18
Лепский
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
24
Чавес
52
Смелов
52
Смелов
24
Чавес
88
Окишор
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Окишор
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Спартак
Динамо
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ»
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Источник: «Бомбардир»