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  • «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

31 июля 2024, 17:20
Спартак
31.07.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
37' М. Угальде 68' Х. Медина (П) 75' П. Маслов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Зорин
77
Зиньковский
28
Медина
9
Угальде
3-3-1-2-1
31
Лещук
80
Бессмертный
18
Лепский
7
Скопинцев
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
70
Тюкавин
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
28
Зорин
39
Маслов
39
Маслов
28
Зорин
77
Зиньковский
5
Барко
5
Барко
77
Зиньковский
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Угальде
18
Лепский
5
Майсторович
5
Майсторович
18
Лепский
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
24
Чавес
52
Смелов
52
Смелов
24
Чавес
88
Окишор
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Окишор
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Спартак
Динамо
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Спартак
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