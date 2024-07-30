Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»