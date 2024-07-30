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  • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

30 июля 2024, 17:20
Локомотив
30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
78' В. Раков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЦП
5
Родриго Саравия
ЦП
86
Илья Зубенко
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-3-1
13
Ханкич
22
Семенчук
4
Мелехин
23
Чернов
57
Жбанов
5
Саравия
86
Зубенко
19
Байрамян
21
Шанталий
18
Кучаев
69
Голенков
93
Карпукас
2
Митай
2
Митай
93
Карпукас
71
Тикнизян
77
Пиняев
77
Пиняев
71
Тикнизян
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
86
Зубенко
15
Глебов
15
Глебов
86
Зубенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Локомотив
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