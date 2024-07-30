30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-3-1
13
Ханкич
22
Семенчук
4
Мелехин
23
Чернов
57
Жбанов
5
Саравия
86
Зубенко
19
Байрамян
21
Шанталий
18
Кучаев
69
Голенков
93
Карпукас
2
Митай
2
Митай
93
Карпукас
71
Тикнизян
77
Пиняев
77
Пиняев
71
Тикнизян
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
86
Зубенко
15
Глебов
15
Глебов
86
Зубенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч! ТВ»
- Также эфир матча будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»