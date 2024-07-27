27.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-2-1-2
99
Лунев
80
Бессмертный
5
Майсторович
18
Лепский
14
Даса
50
Кутицкий
10
Бителло
23
Гагнидзе
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-3-2-2
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
9
Сарвели
70
Тюкавин
88
Окишор
88
Окишор
70
Тюкавин
80
Бессмертный
7
Скопинцев
7
Скопинцев
80
Бессмертный
13
Нгамале
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
13
Нгамале
50
Кутицкий
11
Назаренко
11
Назаренко
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
27
Грулев
27
Грулев
23
Гагнидзе
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Сарвели
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
398
340
Сейвы
8
4
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»