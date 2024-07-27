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  • «Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

«Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

27 июля 2024, 16:25
Динамо
27.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
12' Л. Гагнидзе 59' М. Майсторович 85' М. Нгамале
39' Д. Воробьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
80
Бессмертный
5
Майсторович
18
Лепский
14
Даса
50
Кутицкий
10
Бителло
23
Гагнидзе
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-3-2-2
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
9
Сарвели
70
Тюкавин
88
Окишор
88
Окишор
70
Тюкавин
80
Бессмертный
7
Скопинцев
7
Скопинцев
80
Бессмертный
13
Нгамале
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
13
Нгамале
50
Кутицкий
11
Назаренко
11
Назаренко
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
27
Грулев
27
Грулев
23
Гагнидзе
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Сарвели
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
398
340
Сейвы
8
4
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»

Динамо-Локомотив смотреть онлайн 27 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
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