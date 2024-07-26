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  • «Крылья Советов» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

«Крылья Советов» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

26 июля 2024, 16:50
Крылья Советов
26.07.2024, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
65' Ф. Орозко
44' А. Солдатенков (АГ) 62' Е. Голенков 73' А. Лангович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Орозко
7
Гарре
29
Ежов
73
Шитов
15
Рассказов
4-1-1-3-1
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
87
Лангович
55
Осипенко
15
Глебов
47
Уткин
7
Роналдо
10
Щетинин
73
Азнауров
27
Комличенко
29
Ежов
2
Печенин
2
Печенин
29
Ежов
6
Бабкин
8
Якуба
8
Якуба
6
Бабкин
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
7
Гарре
10
Цыпченко
10
Цыпченко
7
Гарре
73
Азнауров
5
Саравия
5
Саравия
73
Азнауров
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
47
Уткин
19
Байрамян
19
Байрамян
47
Уткин
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
392
396
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ростова», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Ростов»

Крылья Советов-Ростов смотреть онлайн 26 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов
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