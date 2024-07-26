26.07.2024, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Орозко
7
Гарре
29
Ежов
73
Шитов
15
Рассказов
4-1-1-3-1
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
87
Лангович
55
Осипенко
15
Глебов
47
Уткин
7
Роналдо
10
Щетинин
73
Азнауров
27
Комличенко
29
Ежов
2
Печенин
2
Печенин
29
Ежов
6
Бабкин
8
Якуба
8
Якуба
6
Бабкин
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
7
Гарре
10
Цыпченко
10
Цыпченко
7
Гарре
73
Азнауров
5
Саравия
5
Саравия
73
Азнауров
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
47
Уткин
19
Байрамян
19
Байрамян
47
Уткин
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
392
396
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ростова», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ростов»
- Прямую трасляцию матча можно посомтреть на канале «Матч! Премьер»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»