Балтика
02.06.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, Суперфинал
Россия. Кубок, Суперфинал
1 : 2
Матч завершен
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Зенит
40' А. Фернандес
81' Нино
90+5' Н. Алип
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Роберто Фернандес
ЛАЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
11
Юрий Ковалев
ПАЗ
5
Александр Осипов
ОП
25
Алекс Фернандес
ЦП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
77
Данила Козлов
АП
88
Виталий Лисакович
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
24
Педро
ЛАЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
27
Нино
ЦЗ
9
Артур
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
4
Натан Гассама
ЦЗ
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Зенит
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Латышонок
13
Луна
16
Андраде
2
Жиров
7
Фернандес
5
Осипов
11
Ковалев
25
Фернандес
17
Бистрович
77
Козлов
88
Лисакович
3-3-1-1-2
16
Адамов
28
Алип
25
Эракович
27
Нино
9
Артур
5
Барриос
24
Педро
8
Вендел
11
Клаудиньо
30
Кассьерра
33
Сергеев
7
Фернандес
4
Гассама
4
Гассама
7
Фернандес
77
Козлов
59
Аванесян
59
Аванесян
77
Козлов
11
Ковалев
24
Рыбчинский
24
Рыбчинский
11
Ковалев
88
Лисакович
18
Энрикес
18
Энрикес
88
Лисакович
25
Эракович
15
Караваев
15
Караваев
25
Эракович
9
Артур
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Артур
33
Сергеев
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Сергеев
24
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
24
Педро
8
Вендел
10
Изидор
10
Изидор
8
Вендел
Остались в запасе
Балтика
Зенит
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита, суперфинал кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Fonbet».