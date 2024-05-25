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    • «Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Зенит
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ростов
    65' Г. Мантуан (П)
    85' Артур
    54' Роналдо
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    15
    Данил Глебов
    ОП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    88
    Кирилл Щетинин
    АП
    7
    Роналдо
    ПВ
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    24
    Педро
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Ростов
    1
    Никита Медведев
    ВР
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    19
    Хорен Байрамян
    АП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    16
    Адамов
    28
    Алип
    25
    Эракович
    27
    Нино
    15
    Караваев
    5
    Барриос
    8
    Вендел
    31
    Мантуан
    11
    Клаудиньо
    33
    Сергеев
    30
    Кассьерра
    4-1-1-3-1
    30
    Песьяков
    40
    Вахания
    55
    Осипенко
    87
    Лангович
    3
    Сако
    15
    Глебов
    47
    Уткин
    62
    Комаров
    88
    Щетинин
    7
    Роналдо
    69
    Голенков
    30
    Кассьерра
    55
    Родригао
    55
    Родригао
    30
    Кассьерра
    8
    Вендел
    79
    Васильев
    79
    Васильев
    8
    Вендел
    31
    Мантуан
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    31
    Мантуан
    15
    Караваев
    9
    Артур
    9
    Артур
    15
    Караваев
    40
    Вахания
    28
    Чернов
    28
    Чернов
    40
    Вахания
    55
    Осипенко
    4
    Мелехин
    4
    Мелехин
    55
    Осипенко
    47
    Уткин
    19
    Байрамян
    19
    Байрамян
    47
    Уткин
    62
    Комаров
    73
    Азнауров
    73
    Азнауров
    62
    Комаров
    69
    Голенков
    27
    Комличенко
    27
    Комличенко
    69
    Голенков
    Остались в запасе
    Зенит
    Ростов
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    24
    Педро
    ЛВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    1
    Никита Медведев
    ВР
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    24
    Педро
    ЛВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Никита Медведев
    ВР
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Статистика матча Зенит - Ростов
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    15
    5
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    51
    49
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    6
    1
    Нарушения
    7
    12
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    379
    373
    Сейвы
    2
    4
    Точность передач %
    76
    72
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    4
    0
    Удары из пределов штрафной
    8
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»

    Зенит-Ростов смотреть онлайн 25 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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