Оренбург
25.05.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
- : -
Не начался
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П1
2.2
Х
3.95
П2
3
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Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ЦП
8
Иван Башич
ЦП
14
Ярослав Михайлов
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЦФ
80
Химми Марин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ЛП
19
Хесус Медина
ЦП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
18
Наиль Умяров
ЦП
47
Роман Зобнин
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
77
Тео Бонгонда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
4-3-3
99
Сысуев
5
Гогличидзе
4
Хотулев
22
Перес
6
Адамов
66
Горбани
8
Башич
14
Михайлов
10
Воробьев
80
Марин
9
Мансилья
3-5-2
98
Максименко
14
Джикия
4
Дуарте
23
Чернов
47
Зобнин
19
Медина
35
Мартинс
18
Умяров
82
Хлусевич
77
Бонгонда
7
Соболев
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Спартак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Спартака», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».