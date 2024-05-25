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    • «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Оренбург
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.2
    Х
    3.95
    П2
    3
    Реклама, 18+
    Спартак
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ЦП
    8
    Иван Башич
    ЦП
    14
    Ярослав Михайлов
    ЦП
    9
    Брайан Мансилья
    ЦФ
    80
    Химми Марин
    ЦФ
    10
    Дмитрий Воробьев
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ЛП
    19
    Хесус Медина
    ЦП
    35
    Кристофер Мартинс
    ЦП
    18
    Наиль Умяров
    ЦП
    47
    Роман Зобнин
    ПП
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    77
    Тео Бонгонда
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    4-3-3
    99
    Сысуев
    5
    Гогличидзе
    4
    Хотулев
    22
    Перес
    6
    Адамов
    66
    Горбани
    8
    Башич
    14
    Михайлов
    10
    Воробьев
    80
    Марин
    9
    Мансилья
    3-5-2
    98
    Максименко
    14
    Джикия
    4
    Дуарте
    23
    Чернов
    47
    Зобнин
    19
    Медина
    35
    Мартинс
    18
    Умяров
    82
    Хлусевич
    77
    Бонгонда
    7
    Соболев
    Остались в запасе
    Оренбург
    Спартак
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Статистика матча Оренбург - Спартак
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Спартака», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак»

    Оренбург-Спартак смотреть онлайн 25 мая

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    «Оренбург» – «Спартак»: прогноз на матч 30 тура российской Премьер-лиги, 25 мая
    Источник: «Бомбардир»

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