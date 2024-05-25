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    • «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Балтика
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Локомотив
    76' В. Лисакович (П)
    8' А. Миранчук
    66' А. Карпукас
    88' Т. Сулейманов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    17
    Кристиян Бистрович
    (К) ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    77
    Илья Самошников
    ЛЗ
    85
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    45
    Александр Сильянов
    ПЗ
    6
    Дмитрий Баринов
    (К) ОП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    11
    Антон Миранчук
    АП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    15
    Максим Глушенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    4
    Натан Гассама
    ЦЗ
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Локомотив
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    3
    Лукас Фассон
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    93
    Артем Карпукас
    ОП
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    3-3-2-2
    1
    Латышонок
    2
    Жиров
    16
    Андраде
    13
    Луна
    7
    Фернандес
    17
    Бистрович
    24
    Рыбчинский
    77
    Козлов
    25
    Фернандес
    88
    Лисакович
    18
    Энрикес
    4-1-3-2
    22
    Лантратов
    45
    Сильянов
    85
    Морозов
    5
    Ньямси
    77
    Самошников
    6
    Баринов
    83
    Батраков
    11
    Миранчук
    9
    Пиняев
    15
    Глушенков
    99
    Сулейманов
    2
    Жиров
    21
    Остойич
    21
    Остойич
    2
    Жиров
    16
    Андраде
    5
    Осипов
    5
    Осипов
    16
    Андраде
    17
    Бистрович
    8
    Капленко
    8
    Капленко
    17
    Бистрович
    24
    Рыбчинский
    11
    Ковалев
    11
    Ковалев
    24
    Рыбчинский
    7
    Фернандес
    19
    Пряхин
    19
    Пряхин
    7
    Фернандес
    15
    Глушенков
    3
    Фассон
    3
    Фассон
    15
    Глушенков
    11
    Миранчук
    17
    Жемалетдинов
    17
    Жемалетдинов
    11
    Миранчук
    83
    Батраков
    93
    Карпукас
    93
    Карпукас
    83
    Батраков
    99
    Сулейманов
    27
    Раков
    27
    Раков
    99
    Сулейманов
    9
    Пиняев
    8
    Сарвели
    8
    Сарвели
    9
    Пиняев
    Остались в запасе
    Балтика
    Локомотив
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    4
    Натан Гассама
    ЦЗ
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    4
    Натан Гассама
    ЦЗ
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    Остались в запасе
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Статистика матча Балтика - Локомотив
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    22
    10
    Удары в створ
    8
    6
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    7
    1
    Нарушения
    12
    11
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    309
    304
    Сейвы
    4
    6
    Точность передач %
    82
    75
    Удары мимо ворот
    7
    3
    Блокированные удары
    7
    1
    Удары из пределов штрафной
    12
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Локомотив», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Локомотив»

    «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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