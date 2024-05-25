Рубин
25.05.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сочи
22' М. Даку
87' С. Гуарирапа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
(К) ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
21
Игнасио Сааведра
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
77
Александар Юкич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-3-1-2
22
Дюпин
2
Тесленко
15
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
30
Вада
21
Зотов
23
Безруков
7
Ранджелович
99
Шабанхаджай
44
Даку
3-4-1-1
35
Дегтев
3
Дркушич
4
Литвинов
33
Алвес
27
Заика
21
Сааведра
14
Кравцов
17
Макарчук
77
Юкич
23
Гуарирапа
99
Шабанхаджай
31
Рыбус
31
Рыбус
99
Шабанхаджай
2
Тесленко
4
Мартынович
4
Мартынович
2
Тесленко
30
Вада
51
Рожков
51
Рожков
30
Вада
7
Ранджелович
8
Йочич
8
Йочич
7
Ранджелович
23
Безруков
9
Ломовицкий
9
Ломовицкий
23
Безруков
27
Заика
25
Аттиат-Алла
25
Аттиат-Алла
27
Заика
3
Дркушич
5
Ангбан
5
Ангбан
3
Дркушич
77
Юкич
24
Мигел
24
Мигел
77
Юкич
19
Сутормин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Сутормин
Остались в запасе
Рубин
Сочи
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Рубин - Сочи
2
4
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Сочи», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Арена».
- Игру будет транслировать «Pari».