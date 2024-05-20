Пари НН
20.05.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.4
Х
3.1
П2
2.45
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ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Дмитрий Тихий
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Никита Ермаков
ЛП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Александр Трошечкин
ЦП
18
Константин Кучаев
ПП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
49
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
27
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЛП
10
Иван Обляков
ЦП
5
Саша Зделар
ЦП
22
Милан Гайич
ПП
21
Аббосбек Файзуллаев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
3-2-4-1
25
Нигматуллин
2
Тихий
22
Каккоев
88
Глущенков
11
Стаматов
89
Стоцкий
19
Ермаков
78
Калинский
10
Трошечкин
18
Кучаев
23
Кутателадзе
3-4-3
49
Акинфеев
78
Дивеев
27
Лукин
4
Роша
22
Гайич
10
Обляков
5
Зделар
77
Агапов
9
Чалов
91
Заболотный
21
Файзуллаев
Остались в запасе
Пари НН
ЦСКА
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Пари НН - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».