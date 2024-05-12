Оренбург
12.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Матч завершен
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Локомотив
8' А. Батраков
62' А. Сильянов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
9
Брайан Мансилья
ЛП
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
ЦП
21
Габриэль Флорентин
ЦП
16
Хорди Томпсон
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Антон Миранчук
ЦП
83
Алексей Батраков
ЦП
15
Максим Глушенков
ПП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
24
Томас Муро
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
80
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Локомотив
51
Тимофей Митров
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
77
Илья Самошников
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
8
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
4-1-4-1
99
Сысуев
5
Гогличидзе
4
Хотулев
22
Перес
6
Адамов
66
Горбани
9
Мансилья
8
Башич
21
Флорентин
16
Томпсон
10
Воробьев
4-1-4-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
45
Сильянов
6
Баринов
15
Глушенков
11
Миранчук
83
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
22
Перес
87
Прохин
87
Прохин
22
Перес
9
Мансилья
23
Вера
23
Вера
9
Мансилья
66
Горбани
14
Михайлов
14
Михайлов
66
Горбани
16
Томпсон
80
Марин
80
Марин
16
Томпсон
8
Башич
11
Оганесян
11
Оганесян
8
Башич
11
Миранчук
71
Тикнизян
71
Тикнизян
11
Миранчук
24
Ненахов
77
Самошников
77
Самошников
24
Ненахов
15
Глушенков
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
15
Глушенков
9
Пиняев
8
Сарвели
8
Сарвели
9
Пиняев
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
24
Томас Муро
ЦП
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
51
Тимофей Митров
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
24
Томас Муро
ЦП
19
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
2
1
3
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Локомотива», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».