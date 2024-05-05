Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Пари НН
    05.05.2024, воскресенье, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Спартак
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Пари НН
    25
    Артур Нигматуллин
    ВР
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ЛАЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    24
    Кирилл Гоцук
    ЦЗ
    2
    Виктор Александров
    ЦЗ
    11
    Матео Стаматов
    ПАЗ
    19
    Никита Ермаков
    ОП
    78
    Николай Калинский
    ЦП
    18
    Константин Кучаев
    ЦП
    23
    Николоз Кутателадзе
    АП
    10
    Александр Трошечкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Саша Илич
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    4
    Алексис Дуарте
    ЛЗ
    39
    Павел Маслов
    ЦЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    47
    Роман Зобнин
    ПЗ
    17
    Антон Зиньковский
    ЛП
    97
    Даниил Денисов
    ОП
    68
    Руслан Литвинов
    ЦП
    18
    Наиль Умяров
    ЦП
    77
    Тео Бонгонда
    ПП
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Пари НН
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    6
    Данила Ведерников
    ЦЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    13
    Илья Кухарчук
    ПВ
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    20
    Хуан Мануэль Боселли
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Спартак
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    8
    Виктор Мозес
    ПП
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    3-3-2-1-1
    25
    Нигматуллин
    88
    Глущенков
    24
    Гоцук
    2
    Александров
    89
    Стоцкий
    19
    Ермаков
    11
    Стаматов
    78
    Калинский
    18
    Кучаев
    23
    Кутателадзе
    10
    Трошечкин
    4-1-4-1
    98
    Максименко
    47
    Зобнин
    39
    Маслов
    23
    Чернов
    4
    Дуарте
    97
    Денисов
    77
    Бонгонда
    68
    Литвинов
    18
    Умяров
    17
    Зиньковский
    9
    Угальде
    11
    Стаматов
    6
    Ведерников
    6
    Ведерников
    11
    Стаматов
    18
    Кучаев
    77
    Карапузов
    77
    Карапузов
    18
    Кучаев
    23
    Кутателадзе
    20
    Боселли
    20
    Боселли
    23
    Кутателадзе
    19
    Ермаков
    9
    Зе Турбо
    9
    Зе Турбо
    19
    Ермаков
    47
    Зобнин
    82
    Хлусевич
    82
    Хлусевич
    47
    Зобнин
    39
    Маслов
    20
    Тавареш
    20
    Тавареш
    39
    Маслов
    68
    Литвинов
    25
    Пруцев
    25
    Пруцев
    68
    Литвинов
    17
    Зиньковский
    22
    Игнатов
    22
    Игнатов
    17
    Зиньковский
    9
    Угальде
    7
    Соболев
    7
    Соболев
    9
    Угальде
    Остались в запасе
    Пари НН
    Спартак
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    80
    Валерий Царукян
    АП
    13
    Илья Кухарчук
    ПВ
    Главный тренер
    Саша Илич
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    8
    Виктор Мозес
    ПП
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Остались в запасе
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    80
    Валерий Царукян
    АП
    13
    Илья Кухарчук
    ПВ
    Остались в запасе
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    8
    Виктор Мозес
    ПП
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    Главный тренер
    Саша Илич
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Статистика матча Пари НН - Спартак
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    6
    17
    Удары в створ
    1
    6
    Владение мячом %
    23
    77
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    3
    13
    Нарушения
    12
    7
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    186
    657
    Сейвы
    5
    1
    Точность передач %
    59
    84
    Удары мимо ворот
    2
    3
    Блокированные удары
    3
    8
    Удары из пределов штрафной
    4
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    7
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»

    «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Новости по теме
    Федотов ответил, следовало ли назначить пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН»
    «Порнография»: Бубнов проанализировал игру «Спартака» против «Пари НН» 2
    Илич прокомментировал ничью «Пари НН» со «Спартаком»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2024 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+