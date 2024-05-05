Пари НН
05.05.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Матч завершен
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Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ЛАЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
11
Матео Стаматов
ПАЗ
19
Никита Ермаков
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
АП
10
Александр Трошечкин
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ПЗ
17
Антон Зиньковский
ЛП
97
Даниил Денисов
ОП
68
Руслан Литвинов
ЦП
18
Наиль Умяров
ЦП
77
Тео Бонгонда
ПП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
6
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
13
Илья Кухарчук
ПВ
77
Владислав Карапузов
ПВ
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
Спартак
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
8
Виктор Мозес
ПП
19
Хесус Медина
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
88
Глущенков
24
Гоцук
2
Александров
89
Стоцкий
19
Ермаков
11
Стаматов
78
Калинский
18
Кучаев
23
Кутателадзе
10
Трошечкин
4-1-4-1
98
Максименко
47
Зобнин
39
Маслов
23
Чернов
4
Дуарте
97
Денисов
77
Бонгонда
68
Литвинов
18
Умяров
17
Зиньковский
9
Угальде
11
Стаматов
6
Ведерников
6
Ведерников
11
Стаматов
18
Кучаев
77
Карапузов
77
Карапузов
18
Кучаев
23
Кутателадзе
20
Боселли
20
Боселли
23
Кутателадзе
19
Ермаков
9
Зе Турбо
9
Зе Турбо
19
Ермаков
47
Зобнин
82
Хлусевич
82
Хлусевич
47
Зобнин
39
Маслов
20
Тавареш
20
Тавареш
39
Маслов
68
Литвинов
25
Пруцев
25
Пруцев
68
Литвинов
17
Зиньковский
22
Игнатов
22
Игнатов
17
Зиньковский
9
Угальде
7
Соболев
7
Соболев
9
Угальде
Остались в запасе
Пари НН
Спартак
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
80
Валерий Царукян
АП
13
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Виктор Мозес
ПП
19
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
80
Валерий Царукян
АП
13
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Виктор Мозес
ПП
19
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Пари НН - Спартак
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
23
77
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».