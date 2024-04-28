Спартак
28.04.2024, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Идет первый тайм 44‘
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П1
2.95
Х
2.8
П2
2.8
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Локомотив
44' Т. Бонгонда (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
22
Михаил Игнатов
ЛП
18
Наиль Умяров
ОП
19
Хесус Медина
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Тео Бонгонда
ПП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
21
Марио Митай
ОП
93
Артем Карпукас
ЦП
11
Антон Миранчук
ЦП
77
Илья Самошников
ПП
15
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-4-1
98
Максименко
2
Рябчук
23
Чернов
68
Литвинов
39
Маслов
18
Умяров
22
Игнатов
19
Медина
47
Зобнин
77
Бонгонда
9
Угальде
4-1-4-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
45
Сильянов
21
Митай
77
Самошников
93
Карпукас
11
Миранчук
9
Пиняев
15
Глушенков
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
64
36
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».