Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Трансляции
    • «Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    «Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    Ахмат
    25.04.2024, четверг, 20:30
    Россия. Премьер-лига, 21 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.35
    Х
    3.35
    П2
    3.2
    Реклама, 18+
    Сочи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    8
    Мирослав Богосавац
    ЛЗ
    15
    Ясмин Челикович
    ЦЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦП
    16
    Владислав Камилов
    ЦП
    94
    Артем Тимофеев
    ЦП
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    10
    Лечи Садулаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Сочи
    12
    Николай Заболотный
    ВР
    25
    Яхья Аттиат-Алла
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    33
    Марсело Алвес
    ЦЗ
    27
    Ваня Дркушич
    ПЗ
    4
    Вячеслав Литвинов
    ЦП
    21
    Игнасио Сааведра
    ЦП
    14
    Кирилл Кравцов
    ЦП
    77
    Александар Юкич
    ЦФ
    23
    Сауль Гуарирапа
    ЦФ
    7
    Мартин Крамарич
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    3-2-3-2
    88
    Шелия
    15
    Челикович
    5
    Шатара
    75
    Гандри
    8
    Богосавац
    55
    Тодорович
    98
    Ковачев
    16
    Камилов
    94
    Тимофеев
    10
    Садулаев
    9
    Агаларов
    4-3-3
    12
    Заболотный
    27
    Дркушич
    2
    Чистяков
    33
    Алвес
    25
    Аттиат-Алла
    4
    Литвинов
    21
    Сааведра
    14
    Кравцов
    7
    Крамарич
    23
    Гуарирапа
    77
    Юкич
    Остались в запасе
    Ахмат
    Сочи
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Статистика матча Ахмат - Сочи
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Сочи», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Сочи»

    «Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    Новости по теме
    «Ахмат» – «Сочи»: прогноз на матч 21 тура российской Премьер-лиги, 25 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+