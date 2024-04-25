Ахмат
25.04.2024, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
3.35
П2
3.2
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Сочи
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
15
Ясмин Челикович
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
98
Светослав Ковачев
ЦП
16
Владислав Камилов
ЦП
94
Артем Тимофеев
ЦП
9
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Лечи Садулаев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Ваня Дркушич
ПЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦП
21
Игнасио Сааведра
ЦП
14
Кирилл Кравцов
ЦП
77
Александар Юкич
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
7
Мартин Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
3-2-3-2
88
Шелия
15
Челикович
5
Шатара
75
Гандри
8
Богосавац
55
Тодорович
98
Ковачев
16
Камилов
94
Тимофеев
10
Садулаев
9
Агаларов
4-3-3
12
Заболотный
27
Дркушич
2
Чистяков
33
Алвес
25
Аттиат-Алла
4
Литвинов
21
Сааведра
14
Кравцов
7
Крамарич
23
Гуарирапа
77
Юкич
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ахмат - Сочи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Сочи», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».