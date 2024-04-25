Факел
25.04.2024, четверг, 18:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
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П1
2.45
Х
3.1
П2
3.25
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Крылья Советов
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Факел
1
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ЦП
11
Никита Моцпан
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
31
Георгий Зотов
ЦП
22
Фернандо Костанца
ЦП
11
Роман Ежов
ПП
20
Амар Рахманович
ЦФ
9
Владимир Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
4-4-2
1
Гудиев
13
Калинин
72
Сенхаджи
22
Юрганов
2
Черов
28
Магаль
33
Квеквескири
11
Моцпан
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
4-4-2
1
Ломаев
15
Рассказов
24
Евгеньев
95
Гапонов
25
Печенин
11
Ежов
31
Зотов
22
Костанца
14
Салтыков
9
Хубулов
20
Рахманович
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Крылья Советов», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».