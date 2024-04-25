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    • ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    ЦСКА
    25.04.2024, четверг, 20:30
    Россия. Премьер-лига, 21 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.55
    Х
    3.55
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Спартак
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    ЦСКА
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    5
    Саша Зделар
    ЦЗ
    27
    Мойзес
    ЦЗ
    4
    Келлвен
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЛП
    88
    Виктор Мендес
    ЦП
    10
    Иван Обляков
    ЦП
    22
    Милан Гайич
    ПП
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    21
    Виктор Давила
    ЦФ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ЛП
    35
    Кристофер Мартинс Перейра
    ЦП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    97
    Даниил Денисов
    ПП
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    22
    Михаил Игнатов
    ЦФ
    19
    Хесус Медина
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    3-4-3
    49
    Тороп
    5
    Зделар
    27
    Мойзес
    4
    Келлвен
    77
    Агапов
    88
    Мендес
    10
    Обляков
    22
    Гайич
    9
    Чалов
    21
    Давила
    11
    Мусаев
    3-4-3
    98
    Максименко
    23
    Чернов
    6
    Бабич
    4
    Дуарте
    97
    Денисов
    35
    Мартинс Перейра
    25
    Пруцев
    82
    Хлусевич
    19
    Медина
    22
    Игнатов
    9
    Угальде
    Остались в запасе
    ЦСКА
    Спартак
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Статистика матча ЦСКА - Спартак
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»

    ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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