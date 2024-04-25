ЦСКА
25.04.2024, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
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П1
2.55
Х
3.55
П2
2.85
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Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
5
Саша Зделар
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
4
Келлвен
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЛП
88
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
22
Милан Гайич
ПП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
21
Виктор Давила
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ЛП
35
Кристофер Мартинс Перейра
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
97
Даниил Денисов
ПП
9
Манфред Угальде
ЦФ
22
Михаил Игнатов
ЦФ
19
Хесус Медина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
3-4-3
49
Тороп
5
Зделар
27
Мойзес
4
Келлвен
77
Агапов
88
Мендес
10
Обляков
22
Гайич
9
Чалов
21
Давила
11
Мусаев
3-4-3
98
Максименко
23
Чернов
6
Бабич
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс Перейра
25
Пруцев
82
Хлусевич
19
Медина
22
Игнатов
9
Угальде
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».