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    • «Балтика» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Балтика» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Балтика
    20.04.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.2
    Х
    3.35
    П2
    3.5
    Реклама, 18+
    Крылья Советов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    25
    Алекс Фернандес
    ЦП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    77
    Данила Козлов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Гленн Бейл
    ЛЗ
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    32
    Франко Орозко
    ЛП
    8
    Сергей Бабкин
    ЦП
    22
    Фернандо Костанца
    ЦП
    11
    Роман Ежов
    ПП
    14
    Никита Салтыков
    ЦФ
    20
    Амар Рахманович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    3-4-3
    1
    Латышонок
    13
    Луна
    2
    Жиров
    16
    Андраде
    7
    Фернандес
    17
    Бистрович
    25
    Фернандес
    11
    Ковалев
    77
    Козлов
    18
    Энрикес
    88
    Лисакович
    4-4-2
    1
    Ломаев
    15
    Рассказов
    24
    Евгеньев
    4
    Солдатенков
    5
    Бейл
    11
    Ежов
    8
    Бабкин
    22
    Костанца
    32
    Орозко
    20
    Рахманович
    14
    Салтыков
    Остались в запасе
    Балтика
    Крылья Советов
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Статистика матча Балтика - Крылья Советов
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Крыльев Советов», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»

    «Балтика» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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