Оренбург
17.04.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
0 : 0
Идет первый тайм 4‘
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П1
3.55
Х
3.8
П2
2.07
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Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
80
Химми Марин
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
10
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
23
Лукас Вера
ЦП
10
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-3-2
95
Ходанович
81
Сидоров
87
Прохин
3
Сиваков
12
Малых
66
Горбани
7
Гюрлюк
8
Башич
80
Марин
19
Куэро
10
Воробьев
3-3-2-2
1
Шунин
6
Фернандес
18
Маричаль
50
Кутицкий
4
Паршивлюк
74
Фомин
2
Даса
77
Макаров
20
Грулев
10
Смолов
91
Гладышев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
23
Лукас Вера
ЦП
10
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
23
Лукас Вера
ЦП
10
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Pari».